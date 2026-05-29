Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehen Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yapmak için gelen S.I.I.'nın (E-40), muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde, 23 Mayıs tarihinde adına düzenlenen Belçika kimlik kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı daha sonra 27 Mayıs tarihinde aynı kimlik kartı ile yine Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Yapılan ileri sorgulamada S.I.I.’nın, kimlik kartını, KKTC’den çıkış yapabilmesi için başka bir şahsa vererek yurt dışına çıkış yapmasına yardımcı olduğu tespit edildi ve yürütülen soruşturma kapsamında S.I.I. tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu

Girne’de Doğa Parkı Otopark alanı içerisinde dün, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.E.G. (E-24) ve O.F.'nin (E-26) kullandığı araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Şahıslar tutuklandı.

Mutluyaka’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

Mutluyaka’da, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo ve kağıt peçete bulunması ile ilgili olarak tutuklanan B.E.Ş.'nin (E-33), yürütülen soruşturma kapsamında dün Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise bir adet tabanca şarjörü ve 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de sarhoş iki kişi çevreye rahatsızlık verdi

Girne’de sakin B.G. (E-31) 50 mlgr ve A.C. (K-38) ise 299 mlgr. alkollü içki tesiri altında, sarhoşken, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri için tutuklandı.