Girne’de sahte sürüş ehliyetleriyle KKTC ehliyeti çıkarıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yeni tutuklamalar yapıldı.

Polis açıklamasına göre, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilere sürüş ehliyeti çıkarılması amacıyla yurt dışında sahte olarak düzenlenen sürüş ehliyetleri KKTC’ye getirildi.

Söz konusu sahte belgelerin Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü ve bu yolla KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesinin sağlandığı, böylece sahte davranışla kayıt ve para temin edildiği tespit edildi.

Olayın 25 Mayıs 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar M.R. (32) ile M.D.S.I. (30) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.D.P. (60), J.İ. (33), U.B. (23), I.H.S. (24), Z.M. (35) ve S.U. (42) da 28 Mayıs tarihinde tutuklandı.

Polis, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen L.B. (62) isimli şahsın ise arandığını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.