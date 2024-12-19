Çocukları veya kendileri için vatandaşlık başvurusu yapmış olmasına rağmen uzun zamandır yanıt alamamış kişiler, Derneğin hazırladığı dilekçeleri doldurarak bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Kimliksizler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Yasaya göre İçişleri Bakanlığı’nın her bir başvurucuya yazılı cevap vererek vatandaşlık başvurusunun durumunu kendisine bildirmesi gerekiyor. Böylelikle başvurunuzun mevcut olup olmadığı, dosya numaranız ve dosyanızın ne aşamada olduğu, eksik belge olup olmadığı gibi konularda bilgi sahibi olup hem bireysel uğraşları hem de örgütlü mücadelemizi buna göre şekillendirebileceğiz.” denildi.

Bugünkü etkinliğe katılamayanlar, Kimliksizler Derneği Facebook sayfasında bulunan bilgi edinme dilekçesi örneğini ve nasıl doldurulacağına dair yönergeyi kullanarak dilekçelerini hazırlayabilecekler ve District Office (kaymakamlık) 1. Kat 122 numaralı odaya (Civil Registry) verebilecekler.

Karma evlilik mağdurlarının vatandaşlık işlemleri artık Göçmenlik Ofisi’nde değil, Kaymakamlık Nüfus İdaresi’nde yapılacak.