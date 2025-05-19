Kimliksizler Derneği, Güney Lefkoşa’da toplu vatandaşlık başvurusu eylemi gerçekleştirdi. Çocukları için toplu şekilde yurttaşlık başvurusunda bulunmak üzere Güney Lefkoşa Kaymakamlığı’na (District Administration Nicosia) yürüyen bir grup, kaymakamlık önünde pankart açarak taleplerini dile getirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, ebeveyninden biri yabancı olup evlilikle doğumun Kıbrıs’ta gerçekleştiği durumlarda, başvuruların alınmasında ciddi zorluklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve yurttaş haklarına aykırı olan bu tutumu protesto etmek ve başvuru yapmak isteyen kişilere destek olmak” amacıyla eylemin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Taleplerinin karşılanmaması halinde oradan ayrılmayacaklarını ve oturma eylemi yaparak ısrarcı olacakları ifade edildi.