Karma evlilik/birliktelik çocuklarının mağduriyetlerini gündeme taşıyan Kimliksizler Derneği, yapacağı video çekimi için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulan komitede de görev alan Dernekten yapılan açıklamada, kimliksizlerin yaşadığı hak ihlallerini ve sorunları dile getirmek isteyenlerin derneğin e-mail adresine “VİDEO” başlıklı bir mail atması istendi.

Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kimliksizlerin yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini daha fazla duyurmak için hazırlayacağımız videoda yer almak isteyen 18 yaş üzeri gençlerin veya anne-babaların 31 Ocak tarihine kadar, derneğimize mail atarak isim, soyisim, telefon numarası ve kısaca mağduriyetlerini yazmalarını rica ederiz. Çekimler şubat ayı içerisinde Lefkoşa’da yapılacaktır. Mailin başlığına (Subject) VİDEO KATILIM yazmanızı rica ederiz: [email protected]”