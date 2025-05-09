Haber: Bahar SANCAR

Maaşların ödenememesi: “İnsanları bunalıma itecek bir algı operasyonu yürütüyorlar”

Meclis kürsüsünden “Ulusal Birlik Partisi’nin fıtratında maaş ödememek yok” söylemi üzerine konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Maaşlar konusu gündemde tutmayı kendime bir zül olarak görüyorum. Kamu maliyesinin önemli görevlerinden bir tanesi maaş ödemektir ve maaş ödemek bir marifet değildir. Son zamanlarda ana muhalefet partisi ve bazı sosyal medya fenomenleri kamu maliyesinin battığını ve maaşların ödenemeyeceği konusunda bir algı yarattılar. Ve kamu çalışanlarını bunalıma itecek bir algı operasyonu yürütüyorlar. Maaşlar konusu sürekli bir şekilde dile getirmekten kaçınan bir kişiyim. Ancak böyle bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıktı. UBP’nin iktidarda olduğu hiçbir dönemde maaşların gününde ödenmesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. O nedenle de böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum” dedi.

“Mükellefiyetlerimizi zamanında yerine getiriyoruz”

Berova, Kamu Maliyesinin gelirleri konusunda da detaylı bilgi vererek, “2025 yılı bütçesini yaparken gelirler ve giderler konusunda rasyonel bir bütçe yapılmasını söyledim ve bu yönde talimat verdim. Yapılan bütçede gelir ve gider bacağında 18 milyar TL’nin üzerinde bir açık oluşacağı öngörüldü. Bütçe açığı aynı zamanda gelir ve giderlerin karşılanabilmesi açısından borçlanma limitini de ortaya koyar. Özellikle bahar aylarına kadar gelen süreçte gelirler konusunda her dönem tahmin edilen gelir kısmı çok yüksek rakamlara ulaşmaz. Ancak nisan mayıs aylarında kurumlar vergisinin alınmasıyla birlikte gelirlerde bir rahatlama olur. Aradaki fark da borçlanma ile kapatılır. Kamu maliyesinin tek görevi maaş ödemek değildir. Pek çok konuda mükellefiyeti vardır. Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık iktidarı döneminde diğer ödemeler konusunda sıkıntı yaşamadan mükellefiyetlerimizi zamanında veya çok gecikmeden yerine getiriyoruz. Ancak gelir artırıcı önlemler almak zorundayız. Yıl başında da bir genelgeyle duyurduk ve tasarrufa gitmek zorundayız. Yıla yüzde 10 tasarrufla başladık. Çok elzem bir durum olmadıkça buna uyuyoruz ve kontrol ediyoruz” diye konuştu.

“Vergi dairemiz sahadadır ve gerekli denetimler yapılıyor”

Maliye Bakanı Berova, gelir artırıcı önlemler konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Berova, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Gelir artırıcı önlemlerde birinci tedbir kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasıdır. En önemli alanları belirledik. Bu noktada ilk sırada bulunan konu kiralar ve kiralardan alınan stopaj gelirleridir. Vergi dairemiz sürekli denetim yapıyor. Vergi dairemiz sahadadır ve gerekli denetimler yapılıyor. Her alanda vergi dairesi çalışanlarıyla birlikte çok özverili çalışmalar yapıyorlar. Bürokratlarım ile yaptığım görüşmelerde adaletin terazisini bozmadan, kimseyi kimseden ayırmadan adil bir şekilde vergi memurlarımın çalışması yönünde talimat verdim”

Sigarada paket başına 3,25 TL’lik vergi artışı

Konuşmasının devamında Berova, başka çalışmaların da yapıldığını ifade ederek, “Bazı alanlarda vergi konusunda atılım yapabileceğimiz alanlar var. Örneğin sigara konusunda bir çalışma yapıldı. Paydaşlar ile de görüşüldü. Sonuçta da bakanlar kurulundan geçirdiğimiz bir tüzükle birlikte sigarada paket başına 3.25 TL’lik bir vergi, artışını geçirdik. Ek vergi getirildi ve gelir elde edilecek. Bizim sigara ile ilgili olarak adı konmamış politikamız, Türkiye’deki, perakende satış fiyatlarının üzerine çıkmamasıdır alkol konusunda da Güney komşumuzdaki fiyatların üzerine çıkmamasıdır. Ülkede bu bağlamda bir kaçakçılık olmaması için bu politikaları uyguluyoruz” diye konuştu.

Casinolara ek 100.000 Euro Lisans ödemesi: “Devlet 3 Milyon 200 Bin Euro ek gelir elde edecek”

Şans oyunları yasasında yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, şöyle konuştu:

“Şans oyunları yasasında düzenleme yapılmasıyla birlikte casinoların her yıl ödedikleri lisans ücretlerinde casino başına 100.000 Euro artışa gidiyoruz.

Vergilendirme açısından ülkelerin yüksek vergi uyguladıkları alanların içine giriyorlar. Ödedikleri tüketim maddeleri ve diğer hususlarda doğruya yakın bir vergi uygulaması yapmak elzemdir. İşin özünde belki 10-15 yıl sonra dijitalleşmenin ilerlemesiyle bu alanlardaki döner kazancın otomasyon üzerinden reel görülmesi de sağlanabilir ve normal vergi uygulamalarıyla normal vergi alımı sağlanabilir. Bu aşamada devletin de gelirlerini artırması gereken bir husus söz konusudur. Bu alandaki verginin de artırılması için çalışmayı sürdürüyoruz. Şuan aktif çalışan 32 casino var. 3 milyon 200 bin avroluk ek gelir getirecek. Takiplerimizi de sıkılaştırarak devam edeceğiz”

“Vizyonumuz denk bütçeye ulaşmak için gerekli adımların atılmasıdır”

Denk bütçeye ulaşılması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Berova, “Tüm bunlarla birlikte kayıt dışılıkla mücadele ediyoruz, vergide adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Tasarruflarımıza birlikte gelirlerimizi artıracağız. 2026 yılında gelir ve gider arasında daha az fark olması için çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon denk bütçeye ulaşmak ve konuda gerekli adımları atmaktır. Ancak ülkemizde her gün olumsuzluk üzerinden bir algı oluşturma ve bu olumsuzlukları abartılı bilgiyle servis ederek inanların aklını karıştıran bir güruh var” dedi.

“Fark ödemesi için vergi dairesi çalışıyor. Kimsenin hakkı devlette kalmaz”

Seyrüsefer ücretlerinin artışı hakkında programda bilgi veren Berova, “Seyrüseferle ilgili olarak geçtiğimiz yıl yüksel enflasyon baskısından dolayı seyrüsefer harçlarına haziran başına kadar bir önceki yılın harçlarını uygulattık. Haziran ayına kadar olan fiyatlar insanların ödemesi gerekenden daha az ödenen bir rakam oldu. Ocak ayına uygulamayı geri çektiğimizde aradaki ödenmemiş farkı ödemiş oldular. Bir önceki yıl ile bu yıl arasındaki fark hayat pahalılığı oranında bir artıştır. 1 Ocakta yürürlüğe koyduk. Bir önceki yıl enflasyon yüzde 60 olarak öngörüldü. Ancak hayat pahalılığı daha düşük çıktığı için beyanda yüzde 6’lık bir düşüş yaşandı enflasyonda. Bu farkı ödeyenler ve iadesi için vergi dairemiz çalışıyor. Kimsenin hakkı devlette kalmaz” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücrette sektörel baz uygulaması için ciddi çalışmalar var”

Asgari Ücret ile de ilgili konuşan Berova, “Geçen yıl 3 kez hayat pahalılığı ödendi. Döviz bazında incelendiğinde 500 dolardan gelen asgari ücret 1000 doların üzerine çıkan bir süreç izledi. Asgari ücretle çalışanların refahını korumak önemlidir ama asgari ücretin artışına bağlı olarak bu rakamların piyasaya yansıması, yüksek gelir olmasına rağmen ödeme noktasında sıkıntılar oluşturdu. Bir sarmal oluştu. Bu sarmalın kırılması gerekiyordu. Asgari ücrette yasa gereği 2 kez ödenmesi gereken bir husustur. Asgari ücrette yıllık hayat pahalılığı yüzde 53.5 oldu ancak yapılan artış bunun da üzerinde olacak şekilde yansıdı. Asgari ücret artık sektörel bazda nasıl uygulanabilir noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ciddi çalışmaları var. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da hükümet gereken adımı atacaktır” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali durumu…

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mali durumunun düzeltilmesi ve üniversitenin kurtulması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Berova, “üniversitenin mali durumun düzeltilmesi için bir protokol imzaladık. Buna bağlı olarak da 400 milyon TL nakit olmak üzere ve 2024 yılının vergiyle ilgili tüm mükellefiyetlerin yerine getirilmesi üzere de 1 milyar TL verildi. Bu yıl içinse 810 milyon TL’lik nakdi yardım talebimiz var. Kamu maliyesinin ciddi sıkıntılarının olduğu malum olan bir dönemde bu yapıldı. Üniversite ile imzalanan protokolde hem üniversitenin hem de devletin görevleri bulunuyor. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz, üniversite yönetimi de bir gayret içerisindedir. Ama gayretin ortaya çıkardığı rakamla gerçeklik protokol çerçevesinde şuana kadar beklentinin atında kaldığı görüldü. DAÜ için yapılması gereken çok iş var. DAÜ eğitimde amiral gemisidir ama üniversitenin mali açıdan disipline girmesi elzemdir” diye konuştu.

Berova: Ülkede aktif 603 araç galerisi var

Ülkede her geçen gün artan araç galerileri ile ilgili de bilgi veren Berova, “Ülkede şuanda aktif 603 tane galerimiz var. İçeriye giren araç sayısı ve diğer huşulara baktığımızda serbest piyasa ekonomisi var. Hala daha yeni galeri açılması noktasında bir paradoks yaşanıyor. Bu araçların daha çok satılabilmesi için bakanlar kurulundan bir tüzük geçirdik ve 2024 yılı öncesinde adaya gelen araçlar için yüzde 25 oranında kurda indirim yapmak suretiyle araçların hızlı bir şekilde gümrüklenmesini takvimlendirmeye bağladık. Vergide yapılan bir indirimler ancak kısa vadede bir tepki yapabilir” dedi.

Erken emeklilik konusu: Erken emeklilikle ilgili bir çalışma yok

Erkek emeklilik konusunda hükümetin çalışmaları olduğu iddiaları üzerine konuşan Berova, “Erken emeklilikle ilgili bir çalışma yoktur. Kamu maliyesinin zaten bu durumu kaldıracak durumu da yoktur” dedi.

Berova: Halkımız rahat olsun

“Kamu maliyesinin en fazla ödemeleri giderler anlamında bakıldığında esas bütçeyi yukarı çeken kısmı cari harcamalar ve bunun içinde maaş ve maaş nitelikli ödemelerdir” diyen Berova, “Hem insanımızın ekonomik refahını ezmeden hem de bütçeyi ödenebilir tutmak adına sıkı bir analiz içindeyiz. Müdahale edilmesi gereken durumlar çıktığında müdahale etmeye çalışıyoruz. Diğer bağlamda harcamalarımızı tasarruflu bir şekilde tutmaya çalıyoruz. Bu hassas dengelerle birlikte amacımız bütçe açığını geri çekmek için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda ise yürütülen algı operasyonlarına bir kez daha vurgu yapan Berova, “Kötü ile ilgili bir algı oluşturmak ve buna bağlı itibarsızlaştırma politikası güdülüyor. Ancak ne başbakanımız ne de bizler zaman zaman etkilensek de esas olan halka hizmettir. Halkımız rahat olsun biz elimizden geldiğince halkımızı ekonomik olarak ezdirmemek için ilgili politikaları izliyoruz. Dünya sıkıntılı bir süreç içerisindedir. Bizim görevimiz halkımızın en az etki ile nasıl bu sıkıntılı süreci atlatması için çalışmaktır” dedi.