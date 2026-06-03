Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, Kırgızistan’ın gerçekleştirilen oylamada Filipinler’i geride bırakarak 142 oy aldığını ve 2027-2028 dönemi için BM Geçici Güvenlik Konseyi Üyesi seçildiğini belirtti.

Sonucun Türk ve İslam dünyası açısından önemli bir başarı olduğunu ifade eden Arıklı, Kırgızistan’ı ve Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u tebrik etti.

Arıklı paylaşımında, “Kırgızistan bugün yapılan BM Geçici Güvenlik Konseyi Üyeliği oylamasında, Filipinler’i geride bırakarak 142 oy aldı ve 2027-28 yılları BM Geçici Güvenlik Konseyi Üyesi oldu. Bu oy sayısı ve üyelik Türk ve İslam dünyası için çok çok önemli bir başarı. Tebrikler Kırgızistan. Tebrikler Cumhurbaşkanı Caparov” ifadelerini kullandı.