Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kimliği tespit edilen sürücüye, işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle 15.360,60 TL para cezası ve 35 ceza puanı uygulanarak rapor edildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağında bir araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

