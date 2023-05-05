Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Kanat, olguları aktardı.

Polis, 04.05.2023 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde DN 444 plakalı jeep aracı batı istikametine doğru 83 mlgr. alkollu içki tesiri altında kullanan C.F'nin (E-60) seyrettiği yol üzerinde bulunan Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada sağından Şht. Ecvet Yusuf caddesi boyunca güney istikametine doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Fulya Sındır’ın (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sındır’ın (K-62) kaza yerine gelen ambulanslar ile kaldırılmış oldukları LDH'de yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını anlattı.

Polis, DN 444 plakalı araç sürücüsünün tutuklandığını belirterek, tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.