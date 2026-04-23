Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin son derece değerli bir mesaj taşıdığını belirten Kırok, çocukların toplumun geleceği, yarınların mimarı ve ülkenin en büyük güvencesi olduğunu kaydetti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Kırok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esentepe İlkokulu ve Çatalköy İlkokulu tarafından düzenlenen törenlere katılarak öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırok törende, yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram günü olmadığını belirterek, bu özel tarihin aynı zamanda milli iradenin, bağımsızlığın ve özgürlüğün en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin bugün de yol gösterici olduğunu söyleyen Kırok, geleceğin çocukların ellerinde şekilleneceğini dile getirdi.

- “Sizler, bizim en büyük umudumuz ve geleceğimizin teminatısınız”

Öğrencilere seslenen Kırok, “Sizler bizim en büyük umudumuz, en kıymetli hazinemiz ve geleceğimizin teminatısınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın” ifadelerini kullandı.

Çocukların iyi eğitim almasının, özgüven sahibi ve topluma faydalı bireyler olmalarının büyük önem taşıdığını belirten Kırok, belediye olarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Güçlü bir geleceğin ancak bilinçli, çağdaş, kendine güvenen ve üretken nesillerle mümkün olacağını vurgulayan Kırok, günümüz dünyasında en büyük ihtiyacın kimliğini bilen, değerlerine sahip çıkan ve çağın gereklerine ayak uydurabilen genç kuşaklar yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimler olarak çocukların daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir çevrede büyümesi için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını kaydeden Kırok, eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar her alanda çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Kırok, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna emek veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.