Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Üzerimize vazife olmayan birçok işi karşılıksız olarak yapıyoruz ama elektrik işi şakaya gelmez…” ifadelerini kullandı.

Sokak ve ana yol aydınlatma sorunlarının uzun süredir vatandaşların ve yerel yönetimlerin gündeminde yer aldığını anımsatan Ceyhun Kırok, “Bu konuda defalarca yapılan uyarılara rağmen, henüz kalıcı bir çözüm bulunamamıştır” dedi.

Kırok, “9 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden bu konunun önemini vurgulayan bir yazı paylaşmıştım. İki hafta önce ise Başbakanlık’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetkilileri, Karayolları Dairesi ve hükümet yetkilileri ile Belediyeler Birliği adına Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte bir toplantıya katıldık. Toplantıda, sokak ve ana yol aydınlatmalarının sorumluluğunun KIB-TEK’te olduğu ve belediyelerin bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, 240 bin sayaçtan “sokak aydınlatma parası” başlığı altında alınan vergilerin doğru noktalara kullanılmasını talep ettik” açıklamasını yaptı.

Kırok, “En kısa zamanda yapılacak yasal düzenlemelerle bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını bekliyoruz. Bu konuda sorunlara çözüm bulunamayıp topu sürekli belediyelere atmanın da doğru olmadığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.