İlk andan itibaren tur operatörleri ve üye acentelerle iletişim halinde olduğunu, gelişmelerin anbean takip edildiği belirten KITSAB, iptallere rağmen acentelerin yolcuların yanında olduğunu kaydetti.

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışındaki kafilelerin güvenli ve sorunsuz şekilde adaya dönmesi, rezervasyon ve uçuş planlamalarında yaşanabilecek sorunların giderilmesi ve tur iptallerinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi için ilgili kurumlar ve sektör paydaşları nezdinde girişim başlatıldığı belirtildi.

İptaller nedeniyle KITSAB’a üye acentelerin mali yükünün hafifletilmesi için de ilgili makamlarla temasın sürdüğü, sektör temsilcilerinin katılımıyla çözüm odaklı adımların değerlendirileceği bir toplantı için de girişim yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tur iptallerinden doğan ceza, iade ve operasyonel maliyetin azaltılmasına yönelik desteklerin değerlendirilmesi ve benzer uluslararası kriz dönemlerinde sektörün daha etkin hareket edebilmesi için kriz yönetim mekanizması oluşturulmasının önemine de dikkat çekildi.