Belediye’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şenay Ekingen başkanlığındaki KÖDER yönetimi ile görüştü. Görüşmede, iş birliği çalışmaları ele alındı.

-Harmancı: “Kadın odaklı ortak projeler üretme konusunda fikir birliğine vardık”

Harmancı, derneğin toplumsal bellek ve kadın konularında farkındalığı arttırıcı, kadınların geçmişte yaptıklarını kayıt altına alarak gelecek kuşaklara taşıma misyonuyla yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, belediye olarak bu çalışmalarda iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kadın odaklı ortak projeler üretme konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etmekten de büyük bir heyecan duyduğunu söyleyen Harmancı, 2026 yılında KÖDER ile değerli ortak çalışmalara imza atacaklarının müjdesini verdi.

-Ekingen: “LTB ile ortaklaştığımız projelerde birlikte çalışma ve kültürel üretimler ortaya çıkarma konusunda fikir birliğine vardık”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ise, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

LTB ile yıllardır çok iyi bir iş birliği içinde olduklarını belirterek Derneğin üretimlerine katkı koyan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür eden Ekingen, “Ülkemizin başkent belediyesi ile ortaklaştığımız projelerde birlikte çalışma ve somut kültürel üretimler ortaya çıkarma konusunda fikir birliğine vardığımızı ifade etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. LTB Başkanı Harmancı’ya derneğimizle paralel olan duyarlılığı, hassasiyeti ve farkındalığı için çok teşekkür ederiz.” dedi.