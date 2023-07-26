Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagöz huzurda bulunan zanlı İ.Y'nin 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesinde üzerinde bulunan Türk Bankası önünde kız arkadaşına baktığı gerekçesi ile sokak üzerinde yürümekte olan A.M’nin (E-23 Pakistan-Öğrenci) yüzüne elinde tutmakta olduğu bira şişesini gayri kanuni olarak vurup, kırılan bira şişesinin sol kaşında 4 cm’lik kesi oluşmasına sebebiyet vermek sureti ile yaralayarak ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine olay yerinden alınan kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve aleyhine tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis zanlı İ:Y'nin 22Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını akabinde itiraf nitelikli beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.