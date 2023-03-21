Kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kardeşi Erhan Yeşilırmak bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının darp ve kadına şiddet suçundan tutuklanıp mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, 18 Mart 2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Girne’de kız arkadaşıyla kıskançlık yüzünden tartışan zanlının kız arkadaşının yüzüne yumruk atarak darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 19 Mart tarihinde yapıldığını, zanlının 20 Mart tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, darp edilen kadının Girne Akçiçek Hastanesinde doktor kontrolünden geçtiğini, rapor aldığını söyledi. Polis, genç kadının muayene eden doktordan ifade aldıklarını belirtti.

Polis memuru, şikayetçinin önceki akşam adli şubeye gelerek kendi rızasıyla ve baskı altında kalmadan kendi el yazısıyla ifade yazıp şikayetini geri çektiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, benzer suçlardan geçmişte sabıkası olduğunu, yazlı dava tebliğini kabul etmediğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, 10 bin TL nakit teminat ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.