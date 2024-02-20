Pala’nın kızı Merve Pala Kut, 18 Şubat Pazar günü Gündem Kıbrıs’a ulaşarak, annesinin rahatsızlanması üzerine Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne başvurduklarını belirtmiş ve hastanede annesine ‘bir ağrı kesici yapılıp’ geri gönderildiğini kaydetmişti.

Bunun üzerine bir başka doktorun annesine ‘kalp krizi’ teşhisi koyduğunu anlatan Kut, şu ifadeleri kullanmıştı:

Benim annem 3 gündür ağrılar içinde, Cengiz Topel Hastanesine gittik, Güzelyurt Sağlık Ocağına gittik , günlerdir ağrı kesici yapıp eve gönderdiler. Dün akşam şans eseri bir doktor anlıyor ki kalp krizi geçiriyor olduğunu. Apar topar devlet hastanesine kaldırıldı. Benim annem 3 gündür kalp krizi geçirmiş ve bunun farkında olan bir doktor yok. Şuan yoğun bakımda. Benim anneme bir şey olursa bunun hesabını kim verecekkkkk !!

Bu sabah kalbi durdu, hayatını kaybetti...

Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Muteber Pala bu sabah hayatını kaybetti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Pala kalbinin durması sonucu vefat etti.