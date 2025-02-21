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Konferansta, Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan depremler ve ileride yaşanabilecek olası depremlerle ilgili çalışmalar değerlendirilerek. KKTC'de olası depremlere yönelik alınan önlemlerin gelişen teknolojilerle nasıl ileri seviyelere taşınabileceği de ele alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak konferansa Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alanında uzman akademisyenler katılacak.

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