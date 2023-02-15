Deprem bölgelerine, doksan tır gıda, giyecek ve ısınma malzemeleri gönderildi. KKTC hükümeti ve sivil toplum örgütleri deprem bölgesi için bin adet prefabrik ev yapma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Sivil Toplum Örgütleri adına Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, TRT Haber’de Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan’a konuştu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye ile dayanışmasına vurgu yaptı.

Bayrak Radyo Televizyonu’nda başlatılan “Türkiye için tek yürek” kampanyasında Türkiye kamuoyuna önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu kaydetti ve ‘’Acıyı birlikte yaşıyoruz. Yüreğimiz parçalandı’’ dedi. Tatar, depremde hayatını kaybeden çocuklarımız ve vatandaşlarımız için de gereken tüm yasal süreçlerin takip edildiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de, depremin ilk anından itibaren Anavatan Türkiye’ye yardım göndermeye başladıklarını belirtti. ‘’Ortak acı yaşıyoruz’’ diyen Üstel, hayatını kaybeden voleybol takımın adlarının yaşatılacağını söyledi, ‘’Türkiye’de şampiyon meleklerimiz için bir Kıbrıs köyü kuracağız’’ diye konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Türkiye’nin acısını yüreklerinde yaşadıklarını kaydetti. Erhürman, ‘’Depremde kaybettikleri vatandaşları için başlatılan yasal sürecin önemli olduğuna’’ işaret etti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, deprem bölgelerinde bir nebzede olsa yaraları sarmak istediklerini söyledi. Kamacıoğlu, ‘’Bizler bin konut yapacağız. İlk konutları bir hafta sonra göndereceğiz. İki artı bir olacak konutlar’’ ifadelerini kullandı.

