Üreticilerin, "Mavi Dil" zararı ödemeleri yapıldı Üreticilerin, "Mavi Dil" zararı ödemeleri yapıldı

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