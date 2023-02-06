Adıyaman’da bir otelde enkaz altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) voleybol takımındaki öğrencilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, şiddetli bir depremle güne uyandıklarını ifade ederek, “Başkonsolosluğumuzun çalışanları iyidir. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta sporcu kafilelerimizin olduklarını öğrendik. İletişim hatlarında sıkıntı olduğu için Adıyaman’a doğru gidiyorum, doğru bilgilere ulaştıkça ailelerimizi bilgilendireceğiz” açıklamasında bulundu.