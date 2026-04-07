06 Nisan 2026 tarihinde, kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından ülke genelinde geniş çaplı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Polis yetkilileri, kaçak yaşamla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.