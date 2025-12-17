Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası tanıtım atağına Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ilinde tanıtım etkinliği kararlılıkla devam ediyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın himayesinde, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen “Ada Kıbrıs” Sergisi, 13-14 Aralık tarihleri arasında Gaziantep Sankopark Avm de ziyaretçilerini ağırladı.

KKTC’nin eşsiz doğası, tarihi mirası, kültürel zenginliği ve benzersiz gastronomisi, sergide yer alan özel seçilmiş fotoğraflarla Gazianteplilere tanıtılıyor.

Serginin açılışında konuşan KKTC Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Gaziantepe olan bölgesel yakınlık,direk uçuşlarımız ile ortak tarihe ortak kültüre sahip olmamız ile Güneydoğu Anadoluya açılan kapi olduğunu vurgulayarak, yana süregelen tarihi ve kültürel bağların, bugün turizm, sanat, eğitim ve spor gibi pek çok alanda kardeşlik köprüleri kurulması için varolan diyalogların artırmak için bugün burada olduklarını belirtti.

Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen de, “Kuzey Kıbrıs sadece bir tatil destinasyonu değil; aynı zamanda tarih, kültür ve doğanın buluştuğu eşsiz bir yaşam adası olduğunu belirterek Gaziantep ilinde Kuzey Kıbrıs Tanıtım günleri yapılmasın önemine deyindi.

Sankopark Alışveri Müdürü Sait Can Gizir ise, haftalık 100 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir merkezde KKTC’nin tanıtımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu organizasyon, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sunuyor,” açıklamasında bulundu.

Modern tanıtım anlayışıyla kurgulanan “Ada Kıbrıs” projesi, KKTC’nin turizmde uluslararası alanda markalaşmasını hedefliyor. Yoğun ilgi gören sergi, 14 Aralık akşamı sona erdi.