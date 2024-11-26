Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlandığı MÜSİAD EXPO, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

Toplam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı etkinlik, 650'yi aşkın yabancı alım heyetini ağırlayacak.

İş insanlarını, sanayicileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak fuar, bu görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonu taşıyan MÜSİAD EXPO kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.

Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve işbirliği anlaşmalarının imza törenleri yapılacak.

KKTC firmaları da yoğun ilgi gösterdi

Müsiat Expo furında KKTC’den yoğun ilgi gösterilirken, bu yıl Kuzey Kıbrıs stantlarına 500 metre karelik bir alan ayrıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası da fuarda yerini alırken, odalara üye şirketler de ayrı ayrı stantlar açtı.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, ülkemizden gelerek stand açan firmaları yerinde ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ait ‘Ada Kıbrıs’ standı ise ziyarete gelen misafirlere ülke tanıtımlarını sürdürüyor.