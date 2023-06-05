Sendika tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 123.81, aylık 3714.30 yetişkin bir erkek için günlük 129.11 aylık 3873.30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 136.62 aylık 4098.60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 92.26, aylık 2767.80 TL olarak belirtildi.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 14,454 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62, Şubat ayında %4.65, Mart ayında %2.10, Nisan ayında % 5.30 ve Mayıs ayında %3.62 enflasyon meydana gelmiştir. Beş aylık toplam enflasyon %19.64 olmuştur.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirlemelidir.