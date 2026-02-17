Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Tel-Sen'e destek verdi. ''Türk Telekom Protokolü''ne işaret eden Kapısız, ''Halka rağmen yaptığınız hainliklerden başınız çok ağrıyacak'' dedi.

Kapısız, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

''Siz devam edin protokollerle memleketi satmaya!!

Bu ateş büyüyecek.

Halka rağmen yaptığınız hainliklerden başınız çok ağrıyacak...

Biliyoruz, grev yaparlarsa yasaklarız zihniyetindesiniz ama size haber vermek gibi bir düşüncemiz yok...

Hodri meydan... Buyurun satın halkın malı Telekomünikasyon şebekesini...''