Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali'nin, konuşmasına kürsüye siyah bayrak asarak başladı ve bunun iç tüzüğe aykırı olduğunun farkında olduğunu belirterek, “Gereği her neyse yapınız” dedi.

Bunun üzerine oturuma başkanlık yapan Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, meclis çalışmalarına bu şekilde devam edilemeyeceğini, bunun Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu ifade ederek birleşimi kapattı.

- Küçük

Oturumun kapatılması öncesi söz alan UBP Milletvekili Hasan Küçük, komite üyesi olarak bu protokolü sadece bir siyasi bir metin olarak değil, devletin hakları, halkın menfaatleri, yüklenici yani taşeron firma sorumlulukları ve taraflar arasındaki hukuki güven dengesi açısından bütün yönleriyle değerlendirdiğini kaydetti.

Protokole bir tarafın değil tüm taraflar açısından uzlaşı kültürüyle yaklaşmanın görevi olduğunu ve bu şekilde davranmaya devam edeceğini kaydeden Küçük, “Ben burada geçici siyasi hesapların değil kalıcı devlet sorumluluğunun temsilcisiyim. Bu sorumlulukla söz aldım. Benim pusulam makam değil devletin itibarı, halkın menfaatleri ve tarafların hakkıdır. Benim sadakatim koltuklara değil bu halkın geleceğinedir.” dedi.

Kürsüden verdiği her sözün sadece bugünü değil yarının devletini inşa etmek için olduğunu belirten Küçük, bugün burada tarafların değil tarihin doğru tarafında durma sorumluluğuyla hareket ettiğini ve edeceğini kaydetti.

Toplumsal menfaat ve toplumsal sorumluluk bilinciyle bu protokol için 15 gündür mesai yaptığını ifade eden Küçük, her zaman uzlaşı yollarının devlet ciddiyetiyle bulunabileceğini düşündüğünü ve bu şekilde hareket ettiğini kaydetti.

Bu bağlamda bu protokole ve daha önce onayladığı protokollere siyasi gözle değil devlet gözüyle baktığını dile getiren Küçük, “Çünkü ben burada tarafların değil devletin ve halkın emanetinin temsilcisiyim.” diye konuştu.

-"Verilen sözün ağırlığı tarihte sonsuza kadar kalır..."

Verilen sözün ağırlığının tarihte sonsuza kadar kaldığını belirten Küçük, komitelerde görevlerinin her gelen yasayı, yasa tasarısını veya önerileri hiç bakmadan noter gibi imzalamak olmadığını vurguladı.

“Komiteler bir fitre görevindedir.” diyen Küçük, fiber optik dönüşümüne ülkenin gelişimi ve kalkınması açısından baktığı için karşı olmadığını dile getirdi. Küçük, “Komite çalışmaları süresince toplumsal uzlaşı sağlamak amacıyla ilgili yasalara idari teknik ve hukuki eksiklerin giderilmesi anlayışıyla her zaman katkı sağladım ve sağlayacağım.” dedi.

Tek gailesinin halkının menfaati ve toplumsal uzlaşı olduğunu yineleyen Küçük, siyasi sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

“Protokoller yapılmıştır. İdari ve teknik eksiklikler de bu ek protokoller yöntemiyle giderilmiştir.” diyen Küçük, komite çalışmalarında uyum ve ahenk içinde çalıştıklarını, birçok yasayı iş birliğiyle yaptıklarını, uzlaşı kültürüyle bir noktaya gelmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“Siyasi manevra yapabilirsiniz ama halkı kandıramazsınız.” ifadesini kullanan Küçük, siyasetin verilen sözün arkasında durmayı gerektirdiğini belirtti.

- Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, “Bu protokolün hazırlanmasında ben ve ekibim olsaydı çok daha değişik ve açık ifadeler olabilirdi.” dedi.

Arıklı, Başbakanlık bürokratlarıyla hazırlandığı için protokolün bazı yerlerinde bir takım sıkıntılar olduğunu ve kendisinin de üzerinde durduğu iki konu olduğunu kaydetti.

“Şu anda ek protokoller konusunda geniş bir mutabakat var.” diyen Arıklı, protokolde bazı maddelerin değiştirilmesi, açıklığa kavuşturulması, genişletilmesi ve yeni maddeler eklenmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Arıklı, “Ek protokol konusunda kendinden eminim. Kendime, hükümetime güveniyorum ve en önemlisi de anavatan Türkiye'ye güveniyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinin verdiği bir söz, bizim için çok önemlidir. Onlar bu sözü asla yere düşürmezler.” şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında vekillerin sorularına da yanıt veren Arıklı, görüşlerini Türk Telekom yetkililerine ilettiklerini kaydetti.

“Bu ek protokol imzalanmazsa, ben burada olmayacağım, bu kadar net ve basit… Ek protokolün makul bir zaman içerisinde imzalanacağı konusunda garanti veriyorum. O makul süreyi tayin etmek benim haddime değil.” diyen Arıklı, eleştirileri yanıtladı.

- Talat

CTP Milletvekili Olgun Talat da, Erhan Arıklı’nın ısrarla doğruları söylemediğini savundu.

“Bu protokolle ilgili mesele zaten baştan sakattır.” diyen Talat, ek protokolle bir şeyin düzelme ihtimalinin olmadığını öne sürdü.

Talat, “Biraz önce konuşmanızda ‘7-8 maddeye dokunacaksınız’ dediniz ama siz 24 madde konuştunuz.” diyerek, eleştirilerde bulundu.

“Başka firmalar yurt dışından denizaltı kablo çekmeye çalıştığında neden engel oldunuz? Üniversitelerimizde fiber optik altyapı yok mu?” ifadelerini kullanan Talat, bazı sorular yöneltti.

Projede yer alan bazı maddelere de değinen Talat, Bakan Arıklı’yı “yalan söylemekle” suçladı, eleştrilerde bulundu.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yeniden söz alarak konuşmasına kürsüye siyah bayrak asarak başladı, buna bazı vekiller itiraz etti.

İç tüzük hükümlerine aykırı davrandığının farkında olduğunu dile getiren Şahali, “Gereği her neyse yapınız.” dedi.

Şahali, “Ülkenin alnına kara leke durumundaki bir hükümetin marifetlerini konuşurken bu konuda kendimi simgelerden arındırmak istemiyorum" dedi.

Şahali, Anayasa’yı, yasaları, kurumları yok sayan bir devlet idaresiyle karşı karşıya olduklarını savundu.

- Özdenefe, birleşimi kapattı

Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ise, meclis çalışmalarının bu şekilde devam edemeyeceğini ifade ederek,

Meclis iç tüzüğü ihlal edildiği gerekçesiyle saat 12.30 sıralarında birleşimi kapattı.

Meclis iç tüzüğüne göre bir sonraki toplantı 23 Şubat Pazartesi günü yapılacak.