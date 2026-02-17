Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hava trafik sendikasının mücadelesine destek amacıyla Ercan Havalimanı kulede grev başlatıldığını açıkladı.
Bıçaklı, ayrıca Türkiye ile imzalanan fiber optik altyapı protokolünün onayına ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında da bulundu.
Grev kararı sonrası Ercan Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durdu. Hava trafik kontrol hizmetlerinin durması nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak askıya alındı.
Kaynak : Haber Kıbrıs