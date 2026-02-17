Bunlar da ilginizi çekebilir

Gönyeli ve Alayköy’de Kaçak İkamet Operasyonu: 5 Kişiye 3 Gün Tutukluluk

Grev kararı sonrası Ercan Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durdu. Hava trafik kontrol hizmetlerinin durması nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak askıya alındı.

Bıçaklı, ayrıca Türkiye ile imzalanan fiber optik altyapı protokolünün onayına ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında da bulundu.

