Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde bugün meydana gelen üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerini alarm seviyesine geçirdi. Pınarbaşı’nda ihmal sonucu çıkan yangının yanı sıra Minareliköy ve Gazimağusa’da henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangınlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Pınarbaşı’nda Köpeklere Yemek Yaparken Yangın Çıktı

Pınarbaşı’nda saat 14.00 sıralarında bir evin avlusundaki kerpiç ek binada yangın çıktı. Ocakta köpekler için kemik kaynatıldığı sırada, yakındaki karton ve tahta parçalarının tutuşması alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında; oda içerisindeki muhtelif eşyalar, tavan mertekleri, 3 adet ağaç kesme motoru, 2 adet matkap ve çeşitli mutfak malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Minareliköy’de Arazide Çıkan Yangın Zeytin Ağaçlarına Sıçradı

Minareliköy futbol sahasının kuzeybatısındaki arazide, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının ortak müdahalesiyle söndürülen yangında:

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4 adet zeytin ve 1 adet turunç ağacı,

Plastik yeraltı drenaj boruları ve 1 adet su sayacı küle döndü.

Gazimağusa’da Ambarda Miting Gibi Hasar: Motosiklet ve Beyaz Eşyalar Yandı

Günün ilk yangın haberi ise sabah saat 08.45 sıralarında Gazimağusa’dan geldi. Bir depoda çıkan yangın, içeride bulunan çok sayıda eşyaya zarar verdi.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde; 1 adet motosiklet, 3 çamaşır makinesi, 2 bulaşık makinesi, 14 su sayacı, 1 hidrofor, 250 kg'lık sıcak su kazanı ve elektrik aksamlarının tamamen yandığı tespit edildi.