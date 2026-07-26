Yoğun ilgi gören konserde sahneye şık ve göz alıcı bir kostümle çıkan Sibel Can, güçlü yorumu ve sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, salonu dolduran müzikseverler gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sibel Can, hem duygusal eserleri hem de hareketli parçalarıyla dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Alkışların hiç dinmediği gecede sanatçı, güçlü sesi ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da gerçekleşen konser, seçkin davetlilerin katılımıyla yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.