GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER
İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’de 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Yurt dışında ise oy verme işlemi 28 Mayıs tarihinden önce gerçekleşecek.
KKTC’de 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemi ilk turda olduğu gibi 3 merkezde gerçekleşecek.
Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor salonunda kurulacak sandıklarda 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında (24 Mayıs dâhil) seçmenler oy kullanabilecek.
Güzelyurt’ta ise Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında (Cumartesi Pazar) sandıklar kurulacak ve seçmenler oy kullanabilecek.