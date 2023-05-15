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Güzelyurt’ta ise Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında (Cumartesi Pazar) sandıklar kurulacak ve seçmenler oy kullanabilecek.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor salonunda kurulacak sandıklarda 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında (24 Mayıs dâhil) seçmenler oy kullanabilecek.

KKTC’de 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemi ilk turda olduğu gibi 3 merkezde gerçekleşecek.

GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’de 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Yurt dışında ise oy verme işlemi 28 Mayıs tarihinden önce gerçekleşecek.

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