Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Sinem Güreşcioğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü olarak atandı.

Üstel: Halkımızın alım gücünü hiçbir zaman düşürmedik
Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında yapılan atamayla Güreşcioğlu’nun, 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren göreve başlamasına karar verildi.

Kararnamede, Güreşcioğlu’nun ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşuluyla söz konusu mevkiye atandığı ve atama tarihinden itibaren görevin maaşını alacağı belirtildi.