Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Sinem Güreşcioğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü olarak atandı.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında yapılan atamayla Güreşcioğlu’nun, 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren göreve başlamasına karar verildi.

Kararnamede, Güreşcioğlu’nun ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşuluyla söz konusu mevkiye atandığı ve atama tarihinden itibaren görevin maaşını alacağı belirtildi.