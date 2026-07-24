Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi katkılarıyla, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Abdullah Öztoprak’ın “Parçalayanım…Parçalarım” isimli tek perdelik performansı dün akşam AKM’de sahnelendi.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Sanatçı Abdullah Öztoprak’ın yazıp yönettiği ve oynadığı “Parçalayanım…Parçalarım” isimli tek kişilik ve tek perdelik performansı izleyecilere duygu dolu anlar yaşattı ve büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı.

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın da gecenin sonunda Abdullah Öztoprak’a teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.