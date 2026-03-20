Alithia’nın haberine göre, adı açıklanmayan şahsın kullandığı aracın bagajında, her biri 20 litrelik 10 plastik bidon içerisinde toplam 200 litre akaryakıt tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahsın aracı ile bidonlara ve akaryakıta el konuldu. Söz konusu kişi, bin euro para cezası ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

-“Kaçak sigara”

Baf Havalimanı’nda da önceki gün üç yolcu, kontrol sırasında bagajlarında toplam 191 karton kaçak sigara bulundurmaktan yakalandı. Yolculardan biri suçunu kabul edip 3 bin euro para cezası ödedikten sonra serbest bırakıldı. Diğer iki yolcu ise dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 4’er gün tutukluluk emri alındı ancak para cezası ödemeyi kabul ettikleri için serbest bırakıldı.