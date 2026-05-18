Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde özellikle atletizm alanında genç sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Erdinç İnçay, Ada Kafa, Arda Yurttaş ve daha niceleri...

Son dönemde atletizmde başarıdan başarıya koşuyorlar. Sporun diğer branşlarında da (örnek kısa bir süre önce Küçük Kaymaklı, Çetinkaya ve Vadili minik ve genç futbol takımlarının Antalya'daki başarıları) gençlerimiz art arda göğsümüzü kabartan sonuçlara imza atıyorlar.

Yalnızca sporda değil, bilimde, kültürde, sanatta...

Çok güzel bir dip dalga var. Gençlerimiz çok çalışıyor. Onları yetiştirmek için büyük bir özveriyle uğraşan aileleri, hocaları, federasyonları, okulları, örgütleri de öyle.

Bize düşen onların uluslararası alanda daha fazla yer almalarını, dünyayla buluşmalarını sağlayacak girişimleri yapmak, olanaklarını artırmak için çaba sarf etmek.

Bir de, en az onun kadar önemlisi, onlarla gurur duymayı becermek, onların farkında olduğumuzu, onlarla gurur duyduğumuzu hissettirmek. İnanın, az şey değil!

Bugünkü bu dip dalga, bu ülkeyi, bu halkı çok ileriye taşıyacak. Bugün için moraller iyi değil, biliyorum. Ama pırıl pırıl çocuklarımız var ve ben önümüze güvenle, inançla bakıyorum.

Çocuklarımızla gurur duyuyorum..."