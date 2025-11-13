Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, törenler yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Ardından saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda, saat 15.30’da ise Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen "Cumhuriyet Korteji" yarın saat 10.00’da Lefkoşa Diren Çemberi Anıtı (Mor Çember) önünden başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı’nda sona erecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından düzenlenen “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” ise yarın saat 11.30’da Kıbrıs Türk Kültür ve Mücadele Müzesi’nde yer alacak.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek Fener Alayı yarın saat 17.30'da Gazimağusa DAÜ Çemberi’nde başlayacak, İsmet İnönü Bulvarı’nda (Macro AVM önü) sona erecek.

- 15 Kasım'da törenler Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulüyle başlayacak

15 Kasım Cumartesi günü törenler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 08.45’teki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

- Resmi geçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri’nin ardından resmi geçitle sona erecek.

- Türk Yıldızları gösterisi ve Cumhuriyet Şöleni korteji

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreninin ardından kutlamalar Girne’ye taşınacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi saat 15.30’da Girne Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Aynı gün Girne’de 14.45-17.00 saatleri arasında “Gençlik Dairesi Cumhuriyet Şöleni” korteji yapılacak. Kortej, eski Girne Belediye Binası, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Antik Liman güzergahını izleyecek.

- Cumhurbaşkanlığında resepsiyon

KKTC'nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 15 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında resepsiyon düzenlenecek.

- İlçelerdeki törenler

Kaymakamlıklardan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetin 42’nci yıl dönümü ilçelerde de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı’ndaki tören, saat 08.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

Girne’de, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak ve resmî geçit düzenlenecek.

Güzelyurt’ta, ilk tören saat 11.45’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Yıldönümü Özel Defteri imzalanacak.

İkinci tören ise saat 12.00’de müze önünde gerçekleştirilecek; şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak ve resmî geçit töreni yapılacak.

İskele’deki tören, saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Konuşmalar, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören geçişiyle etkinlikler sona erecek.

Lefke’de, Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiirlerin okunması, halk dansları gösterisi ve konuşmaların ardından tören, resmî geçit ile tamamlanacak.

- Bucaklar

15 Kasım dolayısıyla ilçelerin yanı sıra bucaklarda da çeşitli törenler ve kutlamalar yapılacak.

Mehmetçik’teki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Tören, konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından sona erecek.

- Diğer etkinlikler

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri yarın saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nda, cumartesi günü ise saat 15.30’da Gazimağusa Macro AVM önünde yapılacak.

Kültür Dairesi ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu iş birliğinde, “Zamanın Baskısı” adlı serginin açılışı ile Fevzi Yalın’ın “Geçtiğimiz Günler” kitabı imza günü ise, 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

- Konser ve spor etkinlikleri

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı belediyeler ile spor federasyonları da çeşitli organizasyonlar düzenleyecek.

Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen 1. Cumhuriyet Konserleri, yarın ve cumartesi günü Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek.

Konser programı kapsamında, yarın Türkiye’den İkilem, 15 Kasım Cumartesi günü ise Murat Kekilli, Kapalı Pazar Meydanı’nda saat 19.00’da sahne alacak.

Taekwondo-Judo-Karete-Aikido-Hapkido-Kung Fu-Kurash-Wushu Federasyonu, yarın saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde “Htong-Pumse Müsabakası” düzenleyecek.

Binicilik Federasyonu’nun Cumhuriyet Kupası ise, cumartesi günü saat 10.00’da Gazimağusa Royal Riding Club’ta gerçekleştirilecek.

Futbol Tenisi Federasyonu’nun Cumhuriyet Kupası da pazar günü, 09.00–16.30 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

-Cumartesi resmigeçit töreni nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı kapatılacak

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı resmigeçit töreni dolayısıyla cumartesi günü geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Saat 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin kullanabileceği alternatif yol güzergahları şöyle:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne-Lefkoşa Anayolu-Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”