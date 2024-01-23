Kıbrıs Türk Emekliler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aktivite merkezi, hafta içi her gün 09.00-1230 saatleri arasında hizmet verecek.

Merkezde verilecek hizmetler şöyle:

“Haftalık diyetisyen takibi, fizyoterapist eşliğinde çeşitli fiziksel egzersizler, el-göz-hafızayı destekleyen oyunlar, psikoeğitimler, sanal gerçeklik gözlüklerinin çok amaçlı kullanımı (sanal geziler, hafızayı ve el-göz koordinasyonunu destekleyen oyunlar), düzenli aralıklarla yaşam kalitesi anketleri ve hafıza testleri, atıştırmalıklar ve içecekler”

Tanıtım günü yakında ilan edilecek merkeze ön kayıt için doldurulması gereken forma

https://forms.gle/vbyG2xKNkjtvACVY6 adresinden ulaşılabilir.

Daha detaylı bilgi 0548 889 5005 / 0548 840 2353 telefonlardan (whatsup-GSM) elde edilebilir.