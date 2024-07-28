Töre, ''Bugün 146 ülke Filistin’i tanıyor ama İsrail saldırılarına devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ve kılımıza kimse dokunamıyor. Dolayısıyla Türkiye ve Türk ordusu çok güçlüdür.'' dedi.

"Kıbrıs'ta Rum kesimiyle aramızda federal yapı artık söz konusu değildir" dedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC tanınmalıdır" sözlerine, "İlk adımı Azerbaycan'dan bekliyoruz" ifadelerini kullandı;

''Önce bu tanınmayı Azerbaycan’dan bekliyoruz, daha sonra diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’ye dost olan ülkelerden bu adımları bekliyoruz.''

Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümünün ardından, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, CNN TÜRK’e özel açıklamalarda bulundu;

''Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının milli devletidir. "Ne mutlu Türk’üm diyene" diyenlerin milli devletidir. KKTC'nin ve 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yaratmış olduğu coğrafyayı Amerikalılar, Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, Rumlar, Yunanlılar hediye etmiş değildir. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda dediğimiz o aziz şehitlerimizin bize hediyesidir. Kahraman gazilerimizin bize hediyesidir.'' ifadelerini kullandı.

"BİZ DE KKTC'DE ÜS KURARIZ"

Töre, Yunanistan'ın üs kurma girişimlerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz de KKTC'de üs kurarız." açıklamasını da değerlendirdi;

''Tabii ki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne elbette dikkate alarak, daha caydırıcı olabilmek için hem hava üssü hem de deniz üssü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurabilir, büyütebilir, genişletebilir. Ama biz, Türk ordusu olarak, Türk güvenlik kuvvetleri olarak, mücahitler olarak orada hazırdayız, nöbetteyiz, takip ediyoruz.''

Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Mari'de deniz üssü kurma girişimleriyle İsrail'in Güney Kıbrıs'ı lojistik üssü haline getirmesi konusu...

Töre, ''Gerek Yahudileri destekleyen, İsrail’i destekleyen ülkeleri üs olarak kullanıyorsa ve İsrail de bunu üs olarak kullanacaksa, Güney Kıbrıs’taki bazı üsleri, tabii ki hedef haline gelecektir. Bunlardan vazgeçmesi gerekiyor.'' dedi.