Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede Arif Vural’ın ülkeye giriş yasağı kaldırıldı. Karar dünkü (30 Mart 2023) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 1969- Kırıkhan doğumlu Arif Vural'ın izinsiz ikamet suçu dışında yüz kızartıcı bir sabıkasının bulunmadığı, maddi sıkıntılardan dolayı aftan yararlanamadığı, şu an Türkiye'de deprem bölgesi olan Hatay'da yaşadığı, kalacak yeri olmadığı, bir oğlu, iki kızı ve eşinin KKTC'de iyi halli olarak hiçbir suça karışmadan ikamet etmekte olduğu, çocukların öğrenimlerini halen KKTC'de sürdürmekte olduğu ve bundan böyle yaşamlarını vatanı olarak bildikleri KKTC'de devam ettirme arzusunda olduklarından dolayı, aile bütünlüğünün sağlanması ve bozulmaması amacıyla Arif Vural'ın, Fasıl 105 YabancIlar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.”