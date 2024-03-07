Kültür Dairesi, kütüphane hizmetlerini güncel bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak geliştirmek ve kütüphane kullanıcılarının bilgiye daha hızlı erişimini sağlamak hedefiyle kütüphanelerde kullanmakta olduğu KOHA sistemini 2023 versiyonuna yükselterek güncelledi.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 2020 yılında Milas otomasyon sisteminden KOHA otomasyon sistemine geçilen Kültür Dairesi bünyesindeki kütüphanelerde, kullanılan KOHA sistemi 2023 versiyonuna yükseltilerek güncellendi.

Güncellenen KOHA otomasyon sisteminin verimli kullanılması ve veri girişlerinin başarıyla yapılması amacıyla Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphanelerin personeline hizmet içi eğitim verildiğini bildiren Zaimağaoğlu, kütüphanelerde verdikleri bilgi hizmetlerinin çağın gereksinimlerine uygun olması hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Kültür Dairesini ve kütüphaneleri yakından takip eden okurların kutuphaneler.gov.ct.tr adresinden kitap sorgulama yapabileceklerini bildiklerine dikkat çeken Zaimağaoğlu, okurların güncellenen KOHA otomasyon sistemi sayesinde bu hizmetten daha verimli bir şekilde yararlanabileceklerini ifade etti.