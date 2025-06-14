Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere toplam 8 sınav merkezinde düzenlenen sınavın birinci oturumu başladı.

İki oturum şeklinde uygulanan sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 258 öğrencinin sınava katılması bekleniyor.

Çoktan seçmeli sıralama sınavı niteliğindeki KGS; Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşuyor. Her bir test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlandı.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları, Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlanacak.

Sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak

Cevap kağıtları optik okuyucularla değerlendirilecek. Sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1), 25 Ocak’ta gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin her iki sınavdan elde ettikleri puanların (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) ortalaması alınarak oluşturulacak Kolej Giriş Puanı doğrultusunda sıralama yapılacak. Sınav sonuçlarına göre toplam 670 öğrenci, 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazanacak.