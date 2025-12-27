Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Mısır’ın dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda Kahire’de düzenlenecek yeni bir zirve hazırlığının yapıldığını yazan gazete, üç ülke dışişleri bakanlarının bu çerçevede telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve en kısa zamanda Kahire’de buluşma konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kombos, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra AB-Mısır Stratejik Ortaklık İlişkisi, bölgesel gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı gibi konuların ele alındığını ifade etti.

Kombos açıklamasında, bu çerçevede Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasında önümüzdeki dönemde bakanlar düzeyinde üçlü buluşmanın yapılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Gazete aynı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in de Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştüğünü yazdı.