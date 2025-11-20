20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan KTTB, özel gereksinimli çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin de bu hakların dışında bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

“Çocukların sesine ve haklarına kulak verilmesi” gerektiğine vurgu yapan KTTB, çocuk dostu bir adalet sistemi ve hak temelli mevzuat için gerekli tüm yasal düzenlemelerin çözüm odaklı bir yaklaşımla güncellenmesi ve bir an önce hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

KTTB, “Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünümüzdür. Onları korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. " diyerek, tüm çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olduğu bir ülke dileğinde bulundu ve yetişkinlere düşen görevin; çocukların hakları ihlal edildiğinde sessiz kalmamak, sesimizi yükseltmek ve onların “özne” olduklarını unutmadan fikirlerine kulak vermek olduğunu belirtti.

Çocuk haklarının tarihine de değinilen açıklamada, bugün ülkede çocuk haklarını sağlık açısından incelediklerinde birçok alanın iyileştirilmesi gerektiğinin görüldüğü dile getirildi.

-2025 Dünya Çocuk Hakları Günü Teması

UNICEF’in, bu yıl çocukların tüm temel haklarına dikkat çekerek, “Benim Günüm, Benim Haklarım” temasını ele aldığı belirtilen açıklamada, “Bu tema; çocukların kendi yaşam deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve haklarını doğrudan dile getirebilmelerini, yetişkinlerin ise bu sesleri duyup sorumluluk almasını vurgulamaktadır” denildi.

KTTB, sonuç olarak da şunları dile getirdi:

“Dört temel alanda tanımlanan çocuk haklarının — yaşama, korunma, gelişme ve katılım haklarının — eksiksiz biçimde çocuklara teslim edilmesi acil bir gerekliliktir. Özel gereksinimli çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik destek hizmetleri bu hakların dışında bırakılmamalıdır. Çocuk dostu bir adalet sistemi ve hak temelli mevzuat için gerekli tüm yasal düzenlemelerin çözüm odaklı bir yaklaşımla güncellenmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi zorunludur. Çocuklar yalnızca geleceğimiz değil, bugünümüzdür. Onları korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olduğu bir ülke dileğiyle…”