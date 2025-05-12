Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere oluşturan komitede görev yapan UBP Milletvekili Ahmet Savaşan'ın yerine UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün geçmesi onaya sunularak, kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alındı. Sürekli kadroda asil personel olarak görev yapan ve emekli olan personelin maaş ve ikramiyelerinin nasıl ödeneceğine ilişkin değişiklikle ilgili ilk sözü Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu aldı.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ'de aktif çalışanlarla emekli olanların maaşlarındaki büyük farkın giderilmesi amacıyla böyle bir düzenleme yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, DAÜ’den emekli olanların çalışanlardan çok daha fazla maaş aldığı mevcut yasada yapılacak değişiklikle, kamudaki emeklilik düzenlemesinin DAÜ'de de uyguklanmasınınb amaçlandığını kaydetti.

Var olan düzenin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, üzün süren çalışmalardan sonra bu noktaya geldiğini ve kamudaki uygulamanın burada da uygulanmasının öngörüldüğünü vurguladı. Konunun komite aşamasında ele alınıp, konuşulacağına işaret ederek, herkesten destek istedi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, kendisinin yarınki konuşması başlığının DAÜ olduğuna işaret ederek, bu yasaya konu olan kişi sayısının sadece 39 olduğunu ve DAÜ’nün sorunlarının bu düzenlemeyle çözülemeyeceğini savundu.

Bolluk zamanlarında yapılan düzenlemelerin korkunç sonuçlar doğurduğuna güzel bir örnek olan DAÜ'deki darboğazın bu yasayla çözülmeyeceğini belirten Şahali, hükümetin çok daha yapıcı ve kalıcı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kazanılmış haklara dokunulmasının başka sakıncalar doğurabileceğini kaydeden Şahali, bu tasarının Anayasa'ya uygunluğunun da incelenmesi gerektiğini belirtti. "Keşke DAÜ'nün tek sorunu bu olsaydı da burada güle oynaya çözseydik" diyen Şahali, bu konuya olumlu oy vereceklerini ifade etti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere onaya sunuldu. Yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu'na 16 ivediliğin bir günde getirilmesini eleştirerek, "Belli ki dostlar alışverişte görsün çalışmasıdır bu” yorumunda bulundu.

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nin şu anki alt yapısı ve personelinin iyi niyetli çalışmalarına rağmen yeterli olmadığına işaret eden Şahali, bu yasanın gerekli olduğunu ancak gücü artırılacak dairenin gücünü kullanamayacağını çünkü ilgili mevzuatların hala hazırlanmadığını savundu. Şahali, tezkereye olumlu oy vereceklerini belirtti.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, CTP'nin olumlu tavrından memnuniyet duyduğunu ancak Şahali'nin her zaman "sapla samanı karıştırdığını” söyledi.

İtibari parayla ilgili yasanın bugün gündemde olmadığına işaret ederek, eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Berova, bu uygulamanın dünyanın pek çok yerinde olduğunu kaydetti. Berova, dairenin yükünün ağır olduğunun doğru bir tespit olduğunu bu yasayla dairenin güçleneceğine inanç belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, "sapla samanın karıştırdığı" eleştirisinin doğru olmadığını çünkü kaynağı izah edilememiş paranın denetlemekle görevlendirilenin devlet dairesinin de Para Kambiyo Dairesi olduğuna işaret etti.

Genel kurul daha sonra ivediliği oy çokluğuyla onayladı.

İncirli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi görüşmeye başladı.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli söz alarak, genel kurul açıldıktan sonra önlerine 17 ivedilik gelmesini “saygısızlık” olarak niteleyerek, gündemde sadece bir yasa duyurusu yapıldığına işaret etti.

Bu işlerin bu şekilde olmaması gerektiğini, milletvekillerine hazırlanmak ve çalışmak için zaman tanınması gerektiğini kaydeden İncirli, bu çalışma şeklinin özensiz olduğunu söyledi. Bu tasarıların, belediyeler reformunun çok da başarılı olmadığını kanıtladığını kaydeden İncirli, “Övünerek yapılan reforma sürekli değişiklik istenmesinin başka bir anlamı olamaz” dedi.

İncirli, merkezi idarenin yerel yönetimlerin arkasında kaldığını, bu nedenle hükümetin belediyelerin başarılı olduğu alanlardan pay edinmeye çalıştığını savundu. İncirli, bu konuyla ilgili Belediyeler Birliği'nin ne dediğini de bilmek istediklerini söyledi.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, eleştirilere açık olduklarını ancak belediyeler yatırım yapacak diye su gibi gelirleri artırmasının kabul edilir bir şey olmadığını belirtti. Oğuz, suyun fiyatının belli olduğunu ancak uyarmalarına rağmen bazı belediyelerin farklı fiyat uyguladığını ve belediyelerin fiyat tarifeleri arasında büyük uçurumlar olduğunu kaydetti.

Belediyelerin kayıplarını halktan aldıkları su parasıyla kapatmaya çalışmasının doğru olmadığını dile getiren Oğuz, belediyelerin 2.5/3 katı farkla su fiyatı belirlemesinin doğru olmadığını hatırlattı.

Oğuz, konuşmasının ardından muhalefet milletvekillerinin su paralarının nasıl belirleneceğiyle ilgili soruları da cevapladı.

Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun ise, İncirli’nin hükümeti saygısızlıkla itham etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, yasa tasarıları bugün ortaya çıktı diye bir şey olmadığını bu tasarılarının bazılarının dağıtımının çoğunun martta yapıldığını söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, eleştirisinin ivedilik istenecek yasaların en azından 1 gün önce bilgiye getirilmesi olduğunu yoksa tasarılar üzerine çalışılmasının sorun olmadığını yineledi.

Genel kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Hukuk Siyasi İşleri, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde görev yapan UBP Milletvekili Fırtına Karanfil'in geri çekilmesi, yerine de UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un atanmasına ilişkin tezkereyi oyladı.