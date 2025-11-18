Komitede, ilk olarak 799 Milyon 682 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınıyor.

Komitenin gündeminde bugün ayrıca 6 Milyar 185 Milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi, Başbakanlığa bağlı 2 Milyar 136 Milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 741 Milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 Milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 Milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu ve 15 Milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri ile 1 Milyar 281 Milyon 517 bin TL’lik Mahkemeler bütçesi bulunuyor.