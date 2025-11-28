UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 13.15’te başlayan toplantıda ilk olarak 64 milyar 590 milyon 394 bin TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başlandı.

Komite'nin bugünkü gündeminde ayrıca 9 Milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 980 milyon TL olarak öngörülen Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçelerinin görüşülmesi yer alıyor.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülüp bütünü oylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilecek.

Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 19 Aralık Cuma günü sona erecek.