Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi üniversitesi üst yöneticilerinin sahte diploma düzenlemesi ve bazı kişilere satılması olayıyla ilgili polis denetimine önemli isimler takılmaya başladı.

Demokrat Parti’nin önemli isimlerinden, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebı Ilık Lisans ve yüksek lisans diplomalarında görülen anormali üzerine tutuklandı.

Çelebi Ilık’ın yarın sabah 9.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacağı öğrenildi.

Soruşturma geniş çaplı olarak devam ederken, Haber Kıbrıs’a konuşan güvenilir bir kaynak başka kişilerin de diplomaları nedeniyle arandıklarını ve gece boyunca tutuklamaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs