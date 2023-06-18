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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan Doğantürk kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi.

"Okullar Yolu Sokak boyunca MH 882 plakalı aracı batı istikametine doğru kullanan Ayfer Hasanoğlu (47) seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Arzum Cafe önüne geldiğinde, o esnada köpekten korkup kaçarken yola atılan Simal Doğantürk (6) çarpmıştır."

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

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