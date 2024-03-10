Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.03.2024 tarihinde, saat 13:45 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, Necmican GÖKÇELİ (E-29) deniz ile yürüyüş alanını ayıran taş duvar üzerinde oturduğu sırada, almış olduğu alkolün etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 4.56 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen İtfaiye Ekiplerinin yardımı ile düşmüş olduğu yerden kurtarıldıktan sonra, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi nedeniyle, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.