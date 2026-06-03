Ortadoğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi.

İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

YOLCU TERMİNALİ İSABET ALDI

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı T1 yolcu terminal binasının vurulduğunu ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise saldırıda yaralananlardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KÖRFEZDE TANSİYON DÜN AKŞAMDAN BERİ YÜKSEK

Gerilimin merkez üssü, yine Hürmüz Boğazı ve çevresi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, Boğaz'da İran'a ablukayı delmeye çalıştığı belirtilen boş bir petrol tankerini vurdu. Amerikan jetleri, Bostvana bayraklı geminin makine dairesini hedef aldı.

Bundan saatler sonra Amerikan ordusu, İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'na saldırdı. Telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtilen saldırının, İran'ın sivil denizcilere yönelik İHA fırlatmasına karşı meşru müdafaa olduğu belirtildi.

Kuveyt'teki saldırı bu gelişmelerin ardından yaşandı