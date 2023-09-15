Gazimağusa-İskele ana yolu Yeniboğaziçi Çemberi yakınlarında bir araç Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı. 

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Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. 

Polisin soruşturması devam ediyor. 