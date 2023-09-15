Gazimağusa-İskele ana yolu Yeniboğaziçi Çemberi yakınlarında bir araç Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Gazimağusa-İskele ana yolu Yeniboğaziçi Çemberi yakınlarında bir araç Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P