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Polisin soruşturması devam ediyor.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

15. Mister International finalinde KKTC'yi Mullahasan temsil ediyor

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Gazimağusa-İskele ana yolu Yeniboğaziçi Çemberi yakınlarında bir araç Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna çarptı.

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